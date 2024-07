Früher war alles anders: Kinderserien Karlsson vom Dach und das freche Mädchen: Als den Erwachsenen eingeheizt wurde

Nein, es war keine heile Welt, in die wir hineinwuchsen. Das wurde uns schon in der Grundschule klar. Die Backpfeifen des Rektors hallten zu Hause noch nach. Und wenn der Musiklehrer das Ohrläppchen umdrehte, gaben die kindlichen Opfer Töne von sich, die in keinem Gesangsbuch zu finden waren.