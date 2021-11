Konzertbesprechung : Heile Welt in kranken Zeiten

Sie singen unverdrossen von einer heilen Welt: Die Kastelruther Spatzen werden in der Trierer Arena für ihre Musik und Bühnenshow gefeiert. Foto: Dirk Tenbrock

Trier Ein Konzert der Kastelru­ther Spatzen ist immer ein Mega-Fan-Ereignis, aber eben auch ein Anachronismus in einer sich verändernden Welt. Wa­rum das in Trier besonders deutlich wurde.

Von Dirk Tenbrock

Um es gleich vorweg und klar zu sagen: Das Konzert der Kastelru­ther Spatzen am Freitagabend in der Arena Trier hat die 1600 Zuschauer zu Recht begeistert! Für gut zwei Stunden konnten sie die kranke Welt um sich herum vergessen – und hier kommen die ersten fünf Euro in das Phrasenschwein, das sich im Laufe des Textes noch weiter füllen wird – und in Glückseligkeit schwelgen.

Traditionell sind die sieben Herren aus Südtirol seit fast 40 Jahren musikalisch sehr eingängig unterwegs. Ohne Fehl und Tadel spielen sie ihr Reperto­ire zwischen Walzertakt und Foxtrott herunter. Als Musiker in zünftiger Tracht funktionieren sie einwandfrei. Die Arrangements sind geschliffen, der Sound wohl austariert, die Lichtregie ausklügelt und wohl gesetzt. Sänger Norbert Rier singt und moderiert dazu mit seiner wohlklingend hohen Stimme von „Liebe, Treue Zärtlichkeit, Freude und Ehrlichkeit.“ Und: Man kauft dem vermeintlichen Naturburschen das alles komplett ab. Das ist wohl das wahre Erfolgsgeheimnis der glorreichen Sieben als erfolgreichste deutschsprachige Volksmusiker: In ihren Texten spiegelt sich eine heile Welt, die aber wohl schon immer ein Trugschluss gewesen ist. Sie (und ihre Fans) sind sich dessen durchaus bewusst; das ist die Illusion, magisch, ein paar Stunden Realitätsflucht tun gut. Oder? Natürlich!

Untermalt wird die Show auf einer riesigen Videoleinwand im Hintergrund von hochprofessionell gefilmten Videosequenzen, die spektakuläre Naturszenen, glückliche Menschen (und Tiere, das funktioniert immer) in den Bergen der Dolomiten zeigen. Daneben Feierszenen vom jährlichen und legendären Spatzenfest in Kastelruth. „Alles gut in Kastelruth“, lautet ein Titel. Das soll die „Heimatliebe, Romantik, Momente des Glücks und Sonne im Herzen“ widerspiegeln. Auch das unvermeidliche „Alpenglühen, der Enzian und das Edelweiß“ dürfen da nicht fehlen. Ein Klischee? Sicher!

Wer jedoch als unbedarfter Beobachter in ein Spatzen-Konzert gerät, der wird mit dem Anachronismus der Inszenierung konfrontiert. Draußen tobt die Pandemie quasi ungebremst (das 3-G-Hygienekonzept plus dauerhafter Maskenpflicht des Veranstalters Popp Concerts ist jedenfalls vorbildhaft umgesetzt), die Natur wehrt sich, weil wir ihr keine Rückzugsräume mehr lassen. Die Bilder der verschneiten Dolomitenlandschaft könnten daher schon bald Geschichte sein. Der Klimawandel zeigt, nicht nur bei der Flutkatstrophe im Ahrtal, seine hässliche Fratze. Die fossile Energie wird knapp und teuer, politische und wirtschaftliche Konflikte und Extremismus erreichen Mitteluropa. Alles menschengemachte Probleme, die nun auch die Bewohner der vermeintlich besten aller Welten aller Zeiten treffen.