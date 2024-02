Konzerte in der Eifel und in Luxemburg Dieser Hollywood-Star spielt gleich zwei Mal in der Region Trier

Wenn echte Hollywood-Stars mal in die Region Trier kommen, dann eher nicht, um einen neuen Film zu promoten. So einige Schauspieler zieht’s nicht nur vor die Kameras, sondern auch auf die Live-Bühne. Johnny Depp spielte im vergangenen Jahr mit den Hollywood Vampires in der Rockhal. In der „teuersten Coverband der Welt“ (so bezeichnen sie sich selbst) spielen mit Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith) aber zwei Musiker, die zumindest ein Stück weit Rockgeschichte geschrieben haben.