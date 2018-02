Keine weiteren Musikfestspiele in Echternach

Aus nach 43 Jahren: Die Echternacher Musikfestspiele, seit 1975 fester Bestandteil in der Luxemburger Musikszene, wird es ab diesem Jahr nicht mehr geben. Der Grund seien personelle und finanzielle Engpässe, sagt der Präsident der Echternacher Musikfestspiele, Julien Alex.

„Der Verwaltungsrat von Luxfestival asbl mit Präsident Julien Alex an der Spitze bedauere sehr, diesen schweren Entschluss fassen zu müssen, sieht aber keine Möglichkeit, zukünftig erfolgreich weiterbestehen zu können“, heißt es in einer Mitteilung des Verwaltungsrat von Luxfestivals asbl (Association sans but lucratif, in deutsch: Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht). Der Verwaltungsrat habe in der vergangenen Woche beschlossen die asbl sobald wie möglich aufzulösen.

Auf dem Programm des Festivals standen über 40 Jahre lang Klassik- und Jazzkonzerte.