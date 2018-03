später lesen Konzert Keltischer Folkrock im Ducsaal FOTO: Paddy goes to holyhead / Trierischer Volksfreund FOTO: Paddy goes to holyhead / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Nach mehr als 25 Jahren „on the road“ hat der Sänger Paddy Schmidt für seine Band Paddy goes to Holyhead ein spezielles Programm erarbeitet. Als Akustik-Trio präsentiert er am Samstag, 20. Januar, um 21 Uhr im Ducsaal in Freudenburg zusammen mit Almut Ritter und Uwe Bender unplugged die bekanntesten Hits der „Paddies“ und viele beliebte Stücke aus der Irish Folk Music. Karten: 19,45 Euro.