Schlagersängerin lebt vegan Kerstin Ott: „Die Leute sollten wissen, was sie in sich hineinschaufeln“

Nur zu Beginn habe sie damit zu kämpfen gehabt, „weil ich totaler Käse-Fan war“: Aber man gewöhnt sich wirklich schnell dran, ich hätte das nicht gedacht. Ich vermisse heute gar nichts.“ Sie erhält viel Zuspruch für die Kampagne – vereinzelte Kritik bleibt aber nicht aus. Sie will aufmerksam machen, nicht bekehren. „Ich bin niemand, der mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigt und sagt: Das darfst du nicht essen. Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden.“ Sie wolle mit der Kampagne aber klarmachen, „dass die Tiere längst nicht so gehalten werden, wie man sich das vielleicht denkt – auch nicht bei Bio-Haltung. Ich will ein Bewusstsein schaffen, dass die Leute wissen, was sie in sich hineinschaufeln. Wenn sie trotzdem Fleisch essen wollen, ist das die Entscheidung jedes einzelnen – das ist ja völlig klar.“