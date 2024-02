Kommt nach Trier Sängerin Kerstin Ott: Lesbisch und vegan im konservativen Schlager-Kosmos

Der Januar ist fürs Jahr, was der Montag für die Woche ist: Mit irgendwas muss es losgehen. Muss ja nicht direkt Spaß machen. Für den Jahresstart hat sich der eine oder die andere vielleicht vorgenommen, was im Rest des Jahres noch schwerer fällt. So ist es eher kein Zufall, dass mit „Dry January“ – kein Alkohol im Januar – und „Veganuary“ (Verzicht auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs) gleich zwei zunehmend beliebte Trends in die ersten Wochen des Jahres fallen. Ob nun aus Gesundheits-, aus Gewichts- oder aus Gewissensgründen. Einige machen danach auch gleich weiter mit dem „Ohne“. Andere sind froh, wenn der Februar endlich kommt.