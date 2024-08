Rückkehr nach 15 Jahren Kettcar: Lieber Brunnenhof als Swingerclub - So war’s in Trier

Oh je, auch schon wieder 15 Jahre her, der letzte Kettcar-Auftritt in Trier. Damals auf der Sommerbühne des Exhauses, wo schon einige Jahre zuvor im Exil-Keller die Karriere der Hamburger Indierockband befeuert wurde. „Unser drittes oder viertes Konzert spielten wir in Trier“, erinnert sich Sänger und Gitarrist Marcus Wiebusch. Auch Bassist Reimer Bustorff denkt beim Auftritt immer wieder mal an die alten Zeiten im Exhaus zurück. Sowohl für die Band als auch für die allermeisten unter den 800 Leuten im ausverkauften Brunnenhof ist das (fast) ein halbes Leben her.