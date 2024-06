Raum-Klang-Installation Junge Menschen singen, was sie bewegt – ein ganz besonderes Konzert in St. Matthias

Am ersten sommerlichen Nachmittag im Juni sitzen knapp 40 Jugendliche des Theater-Jugendchors im Halbkreis um das Klavier in den Räumen der Probebühne. Notenblätter rascheln, Kichern, Getuschel, Räuspern. Chordirektor Martin Folz bittet um Ruhe. Die danach folgende Chorprobe klingt vielversprechend: Die Jugendlichen arbeiten an einer abwechslungsreichen Liedauswahl – von zarten Tönen bis hin zu kraftvollen Klängen und mehrstimmigem Gesang.