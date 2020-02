Trier : Kinderchor für Musical „Beat it!“ in Trier gesucht

Trier (red) Nach einem erfolgreichen Auftritt im vergangenen Jahr ist die Michael-Jackson-Show „Beat it!“ am 26. März wieder zu Gast in der Arena Trier. Die Produktionsfirma Cofo Entertainment sucht dafür einen regionalen Kinder- oder Jugendchor, der beim Finale den Song „Heal the World“ mitsingen möchte – das soll für einen besonders emotionalen Ausklang sorgen.



