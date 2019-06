Sommerheckmeck : Der kleine Prinz macht großes Tanztheater

Trier Das Kindertanztheater Trier hat vor der Porta Nigra sein zweites Stück „Der kleine Prinz“ im Rahmen des Kinder- und Jugendfestivals Sommerheckmeck aufgeführt. 400 große und kleine Besucher waren begeistert.

Für die jüngeren Besucher – die Altersangabe war ab vier Jahren angegeben – bot das Stück, das sich im Ablauf und bei den Kostümen nah an die Vorlage hielt, einiges. Die Szenen der einzelnen Stationen des kleinen Prinzen waren kurz gehalten und durch die Musik, die Maurizio Spiridigliozzi komponiert hat, abwechslungsreich. Die Kostüme waren fantasievoll, aber nicht aufdringlich und haben das Verstehen der Handlung mit ihrer Eindeutigkeit unterstützt. Zudem lag die Gesamtspieldauer bei einer Stunde, so dass Kinder ab sieben oder acht Jahren das gesamte Stück konzentriert verfolgen konnten. Für die Kleineren war es etwas schwierig, aufmerksam zu bleiben, denn es gab keinen Erzähler, sondern nur den Tanz und die Musik.

Mit wenigen Mitteln hat der Regisseur wichtige Eckpunkte der Geschichte dargestellt. Das Flugzeug, mit dem der Pilot am Anfang der Geschichte abstürzt, wird beispielsweise von den Tänzern dargestellt, indem die vorderen einen Propeller in der Hand haben, die mittlere jeweils einen Flügel und einer am Schluss das Heck. Dazu laufen sie in einer Form, die ein Flugzeug darstellt. Ähnlich ist es mit einem Zug. Da brauchen die Akteure gar keine Requisiten, sondern nur die Hände, die mit ruckartigen Bewegungen die Radstangen der Lok darstellen und im selben Rhythmus gehen, der immer schneller wird.