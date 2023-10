Interview mit Andreas Sturm Ex-Generalvikar liest in Bitburg: „Ich muss raus aus dieser Kirche“

Interview | Bitburg · Erst wehrt er sich gegen ein Verbot aus Rom, dann wendet er sich ganz von seiner Kirche ab: Andreas Sturm. Heute ist der ehemalige Generalvikar des Bistums Speyer Seelsorger in der altkatholischen Kirche. Über diesen persönlichen Prozess hat er ein Buch geschrieben. Am 14. Oktober liest er aus seinem Bestseller „Ich muss raus aus dieser Kirche“ in Bitburg. Mit dem Volksfreund hat er vorab über seine Karriere in der katholischen Kirche gesprochen, sein Aufmucken gegen Rom und was er bei den Alt-Katholiken fand.

02.10.2023, 08:16 Uhr

Der ehemalige Generalvikar des Bistums Speyer Andreas Sturm liest am 14. Oktober in Bitburg aus seinem Bestseller "Ich muss raus aus dieser Kirche". Foto: Herder-Verlag

Von Katja Bernardy

Herr Sturm, Sie waren bis 2022 Generalvikar im Bistum Speyer. Wie macht man in der katholischen Kirche Karriere?