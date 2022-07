Kirchenmusik : Die Wiedergeburt einer Königin: Stumm-Orgel an der Mosel komplett restauriert

Der Prospekt der seltenen, gerade restaurierten Stummorgel in Trittenheim. Foto: Martin Möller

Trittenheim Ein historisches Instrument ist in Trittenheim (Kreis Trier-Saarburg) neu aufgebaut worden. Was die Besucher des ersten Konzerts am 24. Juli in der Pfarrkirche erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Möller

Rainer Müller ist kein Freund großer Worte. „Ich muss jetzt weiter die Orgel intonieren“, sagt der Orgelbauer, als ihm im Gespräch die Zeit zu lange wird. Intonieren bedeutet „Feinregulierung des Klanges“. So heißt es im Musiklexikon. Aber Müller beabsichtigt noch etwas anderes. „Ich will den ursprünglichen Klangcharakter der Orgel wiederherstellen.“

Dabei war das Instrument, das von der berühmten Orgelbauerfamilie Stumm für die Pfarrkirche Trittenheim 1840 gebaut wurde, in der regionalen Orgel-Landschaft längst abgeschrieben. Das umfangreiche Standardwerk von Matthias Thömmes übergeht die Orgel komplett, und Franz Bösgen erwähnt sie in seinem Orgel-Handbuch nur nebenbei mit der Bemerkung „nicht erhalten“. In den 1920ern war die prominente Herkunft vollends vergessen. Als man dann im Jahr 1964 die Kirche renovierte, wurde das Pfeifenwerk durch eine elektronische Orgel ersetzt. Die Pfeifen landeten größtenteils auf verschiedenen Dachböden und fristeten da ein trauriges, weil funktionsloses Dasein.

Das blieb so, bis sich Theo Nilles, ehemals Druckereibesitzer und ein echter Orgel-Liebhaber, um die Reste des Trittenheimer Instruments kümmerte. Während bei Rainer Müller die Bau- und Klangtechnik im Mittelpunkt stand, war Nilles in der Organisation ein Ideengeber und dazu ein geschickter Finanzier. Dass er sich im konservativen Trittenheim damit nicht nur Freunde machte, versteht sich. Aber Nilles ließ sich nicht beeindrucken. Er nahm externe Anregungen auf. Man führte schließlich die verstreut auf Dachböden gelagerten Pfeifenbestände zusammen, und im Jahr 2014 konnte das Restaurierungsprojekt starten. Ostern 2022 erklang die teilweise restaurierten Orgel erstmals im Gottesdienst.

Rainer Müller und Theo Nilles (von links) freuen sich auf das Konzert von Jakub Kapala aus Krakau beim Mosel Musikfestival. Foto: Martin Möller

Mittlerweile ist die Intonation fast abgeschlossen. Von den 24 Registern, verteilt auf zwei Manuale und Pedal, fehlen nur noch zwei. Und wenn Rainer Müller probeweise in die Tasten greift, dann wird ganz deutlich – diese Orgel ist kein Behelf, sondern ein Instrument mit höchst eigenständigem Charakter. Das vollstimmige Plenum klingt hell, aber nicht scharf. Einzelne Register wie Viola da gamba oder Salizional verbreiten eine feine, sehr intime Stimmung. Das Pedal ist nicht angehängt, sondern ein eigenes Werk. Insgesamt ist es ein romantisches Klangbild – so wie es 1840 üblich war, als die Orgel gebaut wurde.

Und wenn Müller das Register „Trompete“ zieht, dann entfaltet sich ein starker, brillanter und auch sehr charakteristischer Klang im Kirchenraum. „Eine Rarität“, sagt der Orgelbauer. Am Sonntag, 24. Juli, wird die Orgel erstmals im Konzert gespielt. Der Interpret, Jakub Kapata aus Krakau, gewann im Jahr 2021 den Hermann-Schroeder-Preis. Ein Grund mehr, ihn für ein zweites Konzert einzuladen.

Mittlerweile nähert sich das Projekt seiner Vollendung. An der Trittenheimer Orgel macht sich kaum noch bemerkbar, dass zwei Register fehlen. Im September wird sie komplett intoniert sein. Damit sieht auch Theo Nilles seine Aufgabe als erledigt an. Mit der wiedergeborenen Stumm-Orgel ist alles auf dem richtigen Geleis. Grund genug, sich zurückzulehnen und sich vielleicht über sorgfältig gebaute und gut gespielte Orgeln zu freuen.