Festival „Das ist doch die...“: Bekannte Stimme wirbt fürs Pferdefest

Es geht aber natürlich auch aufwendiger. Anspruchsvoller. Künstlerischer. Und da kommt das Pferdefest ins Spiel. Besser gesagt: Der aus Bernkastel-Kues stammende Regisseur Felix Schon, der sich um die Teaser kümmert. Nicht, um damit auch nur einen Dollar zu verdienen, sondern aus Liebe zum Festival auf dem Piesporter Berg. Dollar ist das Stichwort: Denn der gerade erschienenen Teaser zum Pferdefest 2024 (x. bis x. August) kommt nicht nur in schickster Kino-Optik daher, sondern es ist auch sozusagen der erste Mini-Mosel-Western. Zwei Pferde, zwei Menschen, zwei Pistolen. Und eine Sprecherin aus dem Off: „Duelle, Duelle, immer wieder diese scheiß Duelle…“, so geht’s los - und diese Stimme, Moment mal, das ist doch, genau: Anke Engelke – sie ist den 40- bis Über-50-Jährigen schon seit Jahrzehnten angenehm vertraut. Sie war ja selbst nicht viel älter, als sie jahrelang das ZDF-Ferienprogramm moderierte. Manche kannten sie vorher schon von RTL Luxemburg. Klar: noch berühmter wurde Anke Engelke ab den 90ern („Die Wochenshow“, „Ladykracher“, aktuell: „LOL: Last One Laughing“).