Festival-Trailer Welchem Festival an der Mosel Anke Engelke ihre Stimme leiht (Fotos/Video)

Piesport · Die bekannte Comedienne Anke Engelke wirbt in einem neuen Trailer für ein Festival an der Mosel - und das in einem emotionalen Mini-Western in Kino-Optik. Wie es dazu kam.

10.07.2024 , 08:47 Uhr

Bunte Sache, beste Aussicht: Das Pferdefest von oben. Foto: Marc Foehr