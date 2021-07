Konzert : Glück mit der Fortuna

Saarburg Die Kölner Indie-Band reist ohne Instrumente, aber bestens gelaunt nach Saarburg.

Glück? Muss man sich erarbeiten, heißt es landläufig. Im Zweifelsfall mit Sturheit und Gelassenheit. So erzählt der Frontmann der Kölner Kapelle Fortuna Ehrenfeld, Martin Bechler (Gitarre, Gesang, dass schon am Vorabend, genau wie am Samstagabend auf dem Gelände der ehemaligen französischen Garnison, Unwetter vorausgesagt waren, man aber stur geblieben sei und das Konzert – trocken – durchgezogen habe. Das feiern auch die gut 100 Zuschauer aus der gesamten Region und teilweise von weit her angereist, die den widrigen Umständen trotzen und von still über nachdenklich bis wild tanzend ihren Emotionen freien Lauf lassen.