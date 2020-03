Kölschrock : Alles andere als Singsang und Trallala

Bitburg/Köln Bei kölscher Musik denken viele automatisch an Karneval. Doch dass kölsche Musik mehr sein kann als rheinische Frohnatur, will die Band StadtRand um den Eifeler Marco Lehnertz und Roman Lob beweisen.

Wie es sich für eine Kölschrock-Band gehört, hetzen die sechs Musiker in der Karnevalsession von Auftritt zu Auftritt und heizen dem Publikum ein. „Allerdings sind wir nicht die typische Karnevalsband“, sagt Lob. „Unser letzter Song im Set ‚Hin und Widder’ beschäftigt sich mit dem Thema Verlust.“ Das sei auch die beste Nummer bei ihren Auftritten, findet Lehnertz. „Bei dem Titel waren wir hin- und hergerissen, ob wir ihn als Single veröffentlichen sollen“, erzählt Lob. „Wir waren nicht sicher, ob er im Karneval funktioniert.“ Doch die Resonanz sei überwältigend. „Mindestens eine Person im Publikum fängt währenddessen an zu weinen“, sagt Lehnertz. „Wenn dann nach dem Auftritt jemand aus dem Publikum zu mir kommt und seine persönliche Geschichte mit Tränen in den Augen erzählt, weil ihn das Lied so berührt hat, läuft es mir kalt den Rücken runter“, sagt der Eifeler. Für alle ihre Lieder sei ihnen wichtig, dass sie „Tiefgang haben und zum Nachdenken anregen“, sagt Lehnertz, der an der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm Klavier unterrichtet. „Karneval kann mehr als Singsang und Trallala.“ Aber auch nach Karneval ist bei den Musikern von StadtRand längst nicht Schluss. „Als nächstes steht unsere Tour an, bei der wir im September auch in Bitburg Halt machen“, sagt Lehnertz. Denn die Jungs aus Westerwald und Eifel wollen auch über den Rand der Stadt Köln hinaus bekannt werden und präsentieren ihre erste EP „Fründschaff“, die im Januar erschienen ist, auf ihrer Tour.