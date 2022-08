Körperwelten in Trier : So viele Besucher haben die Ausstellung bisher gesehen - Macher wollen wiederkommen

Körperwelten in Trier: Warum die Kuratorin Angelina Whalley extrem zufrieden mit der Resonanz im Messepark ist, was ihre Highlights waren – und warum es dennoch dauern wird, bis Trier wieder auf dem Programm stehen wird. Die „Körperwelten“-Ausstellung „Herzenssache“ ist noch bis zum 28. August zu sehen.

Als im vergangenen Herbst die Premiere der Körperwelten-Ausstellung von Plastinator Gunther von Hagens in Trier angekündigt wurde, gab es noch so einige Fragezeichen – erlaubt die Corona-Situation eine Ausstellung dieser Größenordnung? Steht der Messepark – der Standort des Impfzentrums – überhaupt zur Verfügung? Letzteres wurde durch eine eigens für die Ausstellung errichtete Halle auf dem Gelände gelöst.

Noch läuft die Ausstellung mit ihren plastinierten menschlichen Körpern – sie wurde bis Ende August verlängert. Kuratorin Dr. Angelina Whalley zieht im TV aber bereits ein sehr positives Zwischenfazit. „Mit der bisherigen Besucherresonanz in Trier sind wir außerordentlich zufrieden“, sagt sie. „Bislang konnten wir mehr als 70.000 Besucher verzeichnen. Berücksichtigt man, dass Trier etwa 110.000 Einwohner hat und in der Regel nur ein Teil der Einwohner eine Ausstellung besucht, belegt diese Besucherzahl eindrucksvoll, dass wir auch auf das gesamte Umland eine große Anziehungskraft ausgestrahlt haben.“

Die Körperwelten-Macher bieten verschiedene Ausstellungen an, in Trier liegt ein Schwerpunkt auf dem Thema Herz. Es werde aber wohl „ein paar Jahre“ vergehen, bis Trier wieder auf dem Programm steht: „Wir kommen aber immer gerne dorthin zurück, wo wir so herzlich empfangen wurden wie in Trier, und deshalb werden wir die Stadt in den nächsten Jahren sicher wieder auf unseren Plan nehmen. Einen festen Turnus gibt es nicht, denn die jeweiligen Ausstellungsorte müssen auch sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.“