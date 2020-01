ERSTE REIHE - DIE MUSIKKOLUMNE VON ANDREAS FEICHTNER : Deichkind in der Arena: Stampfen wie Lars Eidinger

Er spielte Hamlet und Richard III auf den Theaterbühnen, Psychopathen im „Tatort“, er mimt den intriganten Unternehmerspross Alfred Nyssen in „Babylon Berlin“ – und zuletzt sorgte Lars Eidinger bei einigen für Empörung, weil er vor einem Obdachlosenlager mit einem 550-Euro-Lederbeutel im Alditüten-Look posierte.

Am Berliner Schauspieler gibt’s aktuell kaum ein Vorbeikommen – selbst wenn man sich nur auf einen gepflegten „Kindergeburtstag für Erwachsene“ einstimmen will. Der wird am 26. Februar in der Arena Trier zu erleben sein – dann sind Deichkind zu Gast, die nicht nur für ihre extrem unterhaltsamen Liveshows bekannt sind. Eidinger ist dann nicht dabei, aber der Berliner hat eine enge Verbindung zur Hamburger Band, die 2006 mit Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah) ihren ersten großen Hit hatte. Eidinger ist bei den letzten Deichkind-Videos Stammgast: Im Video zu „Keine Party“ – das inhaltlich auf Remmidemmi verweist – stampft, tanzt und hüpft sich Eidinger durch Berlin. In „Dinge“ zündet er eine Silvesterrakete, die aber nicht knallen will. Für das Video zu „Richtig Gutes Zeug“ zieht sich Eidinger auch gern mal aus. Bei Deichkind geht eben alles. Fürs Stampfen braucht’s in Trier auch keinen Eidinger. Das mag musikalisch manchmal plakativ sein, die leisen Zwischentöne sind nicht das Kerngeschäft von Kryptik Joe, DJ Phono, Porky und Roland Knauf. Dafür verpacken sie ihre Gesellschaftskritik sehr treffend – nicht nur im Zitat „Kleine Kinderhände nähen schöne Schuhe/Meine neuen Sneakers sind (leider geil)“. Das kann auch Konsequenzen haben. 2012 wurde einem Mann von seinem Arbeitgeber gekündigt, weil er den Deichkind-Song „Bück dich hoch“ auf Facebook geteilt hatte. In dem Text heißt es: „Mach dich beim Chef beliebt! Auch wenn es dich verbiegt! Sonst wirst du ausgesiebt!“. Beide Parteien einigten sich außergerichtlich.