Kolumne : Rosa, Carmen – und Eurydike

Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen“, singen die kölschen „Höhner“ jedes Jahr zum Karneval oder auch schon mal zwischendurch. Da tobt der Saal, und keine(r) fragt sich, ob das politisch korrekt ist, anti-­feministisch oder #metoo-feindlich.

Egal, im Karneval darf man alles (nee, eigentlich doch nicht – hallo, Frau Kramp-Karrenbauer!). Manchmal heißen die dicken Mädchen auch Eurydike, und da hört der Spaß allerdings auf. Das hat der Kritiker, den die Tageszeitung „Die Welt“ nach Salzburg zu den Festspielen geschickt hat, shitstormmäßig erfahren müssen. An einem Satz hat sich die Empörungsgemeinde aufgehängt: „Und leider läuft der gut geölte Marionetten-Mechanismus schnell leer, immer wieder machen dicke Frauen in engen Korsetten in diversen Separees die Beine breit“, schrieb der Rezensent auch über die Hauptdarstellerin Kathryn Lewek, die von ihrem Langweiler-Gatten Orpheus die Nase so was von voll hat, dass sie mit Zeus durchbrennt. Man kennt die Story. In Salzburg hatte Barrie Kosky, Chef der Komischen Oper Berlin, Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ inszeniert – als überdrehte, vom Stummfilm inspirierte Gaga-Revue.