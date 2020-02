Comedy : Zwei schräge Kumpels

Badesalz, „Kaksi Dudes“, 28. November 2020, 20 Uhr, Europahalle Trier, Einlass: 19 Uhr

Trier (red) „Kaksi Dudes“ (finnisch für „zwei Kumpels“) ist das neueste Liveprogramm des hessischen Comedy-Duos Badesalz, das mit seiner schrägen und witzigen Comedy auf Tour geht. Am Samstag, 28. November, gastiert das Duo in Trier in der Europahalle. Zu ihrem Thema verraten sie so viel: „Zwei Typen gehen sich seit vielen Jahren (eigentlich schon seit der Schulzeit) aus dem Weg. Nicht ohne Grund … Dies ändert sich aber schlagartig, als ein Vermächtnis die beiden dazu zwingt, doch wieder Kontakt aufzunehmen.“