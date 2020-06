Kommentar Chöre : Lockern mit Verstand

Viele Menschen, die vor Corona gerne gesungen haben oder deren Kinder im Chor singen, sind verunsichert durch die negativen Schlagzeilen, die Massenansteckungen in Vokalensembles mit sich brachten. Da tut Aufklärung not.

Wenn in Rheinland-Pfalz Gesangsunterricht und noch so kleine Auftritte von Chören verboten bleiben, dann haben Betroffene ein Recht auf eine rationale Erklärung. Warum greifen hier Mundschutz und Abstandsregeln nicht, warum gelten hier prinzipielle Verbote, statt dass das Land versucht, konstruktive Regelungen zu unterstützen? Im Interesse der Musik und ihrer wohltuenden Wirkung auf Körper und Geist wäre das zu wünschen. Es gibt genug Studien, die einen sachlichen Umgang mit Aerosolen und Luftzirkulationen rund ums Singen ermöglichen – auch wenn das Thema noch nicht erschöpfend erforscht ist. Was beim Sport an Lockerung möglich ist, sollte der Musik nicht verwehrt werden.