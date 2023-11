Meinung Besser nicht canceln

Manche Äußerung ist eine Zumutung. Etwa, dass wir längst nicht mehr in einer Demokratie leben, Wählen nichts bringt und die Corona-Maßnahmen dazu da waren, uns alle gefügig zu machen. Solche Aussagen provozieren und sollen es auch. Die Frage im vorliegenden Streit ist, ob wir diese vom Mainstream abweichenden Meinungen unterdrücken sollten und ihre Äußerung unterbinden. Sie provozieren, aber sie sind weder rassistisch noch antisemitisch noch menschenverachtend und rufen nicht zur Gewalt auf. Warum sie ausgrenzen? Die Partei Die Basis ist in Deutschland nicht verboten, sie wurde zur Wahl zugelassen. Also sollten wir ihre Meinungsäußerungen aushalten und sie auch ernst nehmen, wenn wir sie nicht gutheißen.