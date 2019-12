Meinung : Ein Spielplan voller neuer Ideen

Wow! Dieses Programm sprüht vor Innovation und dem Wunsch, sich auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. Nicht nur stehen wieder Dutzende Konzerte von der klassischen Sinfonie bis Saxophon-Jazz, von Gregorianik bis Brass, von Gospel bis Rap an vielen reizvollen Orten in der Region an.