Konsum : Weihnachtsgeschenke: Warum Lippenstifte und Plüschtiere in diesem Jahr angesagt sind

Nichts schenken ist auch keine Lösung. Warum die Menschen in der gefühlten oder tatsächlichen Krise zum Beispiel Plüschtiere schenken, weiß der Trierer Konsumforscher Michael Jäckel. Foto: Getty Images/iStockphoto/forrest9

Trier Sag mir, was du schenkst, und ich sage dir, wer du bist. So einfach ist es nicht. Vorweihnachtliche Beobachtungen des Trierer Konsumforschers Michael Jäckel.

Wer als Verbraucher über Konsumabsichten gefragt wird, muss mit den Konjunkturen der öffentlichen Meinung gehen. Wenige Wochen vor Beginn des Ukraine-Kriegs stellte eine im Auftrag der Postbank durchgeführte Umfrage fest: 82 Prozent der Deutschen betrachten Sparsamkeit als eine attraktive Charaktereigenschaft. Das Ergebnis spiegelt wider, was viele mit durchdachten Formen des Konsums in Verbindung bringen. Nicht der Geizige, der Knauserige, der Schnäppchenjäger und Rabattkönig taucht vor dem gesellschaftlichen Auge auf, sondern Goethes Meister, der sich in der Kunst der Beschränkung zeigt.

Wer dagegen den Blick auf die Dauerbeobachtung des Konsumklimas lenkt, sieht sich mit der ständigen Suche nach der Konsumlaune konfrontiert. Selten hat man diese so sehr vermisst. Mit jedem Krisensymptom sanken Zuversicht und Kaufbereitschaft. Das Wort „historisch“ wurde mehrfach bemüht, um das Neue dieser Zurückhaltung zu markieren. Zugleich werden kleine Gegenbewegungen bereits als Aussicht auf Besserung der Lage interpretiert. Aber jede Rezession oder angekündigte Wohlstandseinbuße nährt den Zweifel an einer besseren Zukunft. Von einem Tunnel-Effekt ist man weit entfernt. Der Begriff steht für die Hoffnung auf Besserung der eigenen Lage, weil es anderen bereits besser zu gehen scheint. Gerne unterscheidet man Menschen auch danach, ob sie in der Lage sind, heute auf etwas zu verzichten, um in der Zukunft mehr zu haben bzw. belohnt zu werden. Aufgeschobene Befriedigung nennt das die Psychologie. Als Zeithorizont vor einem Fest ist es wohl weniger von Relevanz.

Gerade vor Weihnachten nehmen Vergleiche der eigenen mit der Lage anderer zu. Man hofft auf Tage, die gemeinschaftlich gerahmt sind und auf Dinge, die Freude auslösen. Jenseits von krisenresistenten Verbrauchergruppen, die sich auch in der jetzigen Zeit im Premium-Segment bedienen, justiert die Mehrheit ihre Ansprüche neu und entscheidet sich gegebenenfalls für sogenannte inferiore Güter. Das Einkommensniveau bestimmt den aktuellen Qualitätsanspruch. Dieses Ausweichen auf Güter mit geringerem Ausstrahlungseffekt ist Teil einer angepassten Wohlfühl-Strategie. Ein bekanntes Beispiel ist der Lipstick Index. Ihn hier zu erwähnen hat einen Grund.

Denn gerade wurde eine interessante Marktbeobachtung publiziert. Die Kosmetikindustrie meldete einen deutlichen Anstieg des Verkaufs von Lippenstiften. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Plus von 61 Prozent gemessen, für Parfums 34 Prozent. Während der Finanzkrise des Jahres 2008 behauptete der Repräsentant eines US-amerikanischen Unternehmens, dass sich darin der Sinn für Qualität und Besonderheit auf niedrigerem Preisniveau niederschlage. Die Beobachtung blieb umstritten, der Index aber hat immerhin als Referenz Bestand. Es wird also nicht verzichtet im Sinne von Nicht-Kauf. Auch als Sparen wird dieses Verhalten nicht gerahmt. Es spiegelt die emotionale Bedeutung von Kaufkraft. Selektive Bescheidenheit spiegelt hier die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und aus einem vorübergehenden Verzicht persönlichen Gewinn zu ziehen. Die Verfeinerung des Geschmacks machte die Menschen wählerisch. Wenn es zu Verknappungen kommt, ist für Selbstverwirklichungsansprüche weniger Platz. Die Unterscheidung von dringlichen und nicht-dringlichen Bedürfnissen bestärkt in der aktuellen Situation das Bewusstsein von Knappheit abseits eines lange gehegten Überflussempfindens.

Es gibt somit verschiedene Ausprägungen einer methodischen Kontrolle des Alltags. Max Weber hatte davon im Zusammenhang einer asketischen Lebensführung gesprochen. Selbst in einer säkularisierten Form bleibt diese Sorgfalt vorhanden. Einschränkungen können selbst- oder fremdbestimmt sein. Mal bestimmt man die Dosis selbst, mal wird sie den äußeren Umständen geschuldet. So deutlich wird Letzteres nun spürbar, dass selbst die auf vielen Schultern liegende Last die Betroffenheit nicht zu mindern vermag.

Aber die emotionale Komponente gehört nun auch zu den treibenden Elementen des Schenkens. Das Wohlbefinden des privaten Umfelds ist ein Wert an sich und das Wohlwollen im Sinne einer Gegengabe auch. Dieses Klima jenseits des Konsums ist entscheidender als der Kaufakt selbst. Die Laune wird gewissermaßen an der falschen Stelle gesucht. Auch, dass die Wahl in diesem Jahr offenbar häufig auf Plüschtiere fällt, reiht sich in die Suche nach Geborgenheit ein.

Zu den Lerneffekten der vergangenen Monate gehört nichtsdestotrotz eine neue Sicht auf vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Nachhaltigkeit wird nun schneller buchstabiert und angestrebt. Im Bewusstsein der kollektiven Herausforderung wird an diesen Gemeinsinn appelliert. Die Aufrechterhaltung der Unruhe soll das Entstehen von Aufmerksamkeitslücken verhindern. Die nationale Pflicht heißt nun: kluge Anpassung. Was in den Hintergrund der Versorgungsselbstverständlichkeiten gerückt ist, wendet sich nun nach vorne.

Gleichzeitig nehmen Diagnosen zu, die uns diesen Zukunftsplan nicht mehr zutrauen, weil uns die Gegenwart zu sehr gefangen nimmt. So präsent sind diese „Gegenwartsfesseln“, dass auch der Blick zurück selten erfolgt. Im August des Jahres 2003 veröffentlichte zum Beispiel das Institut für Demoskopie Allensbach unter der Überschrift „Höflichkeit und Sparsamkeit wieder hoch im Kurs“ Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage und schrieb dazu: „Auch Sparsamkeit steht in der – zur Zeit erheblich verunsicherten – Wohlstandsgesellschaft wieder hoch im Kurs [...].“

Das Wechselbad von Zuversicht und (neuer) Sorge reißt somit nicht ab, Entspannungsphasen werden seltener und kürzer. Wenn Sparen, Verzicht und Wertverlust zusammenkommen, steigen die kalkulatorischen Herausforderungen deutlich. Was sich im Privaten vollzieht, setzt sich in der politischen Gestaltung fort: Alle sind um Aufrichtigkeit bemüht und erleben täglich, wie wichtig das Wohlwollen der anderen ist. Selten haben so viele Menschen zur gleichen Zeit vor echten Entscheidungen gestanden. Alles hat die Form einer Hochkostensituation. Das Weihnachtsfest kann auch unter zu hohen Erwartungen leiden. Aber es gut zu erleben, scheint gerade jetzt ein bedeutendes Etappenziel der Krisenbewältigung zu sein – zumindest ist da der Wunsch nach einem Licht am Ende des Tunnels.

Prof. Dr. Michael Jäckel