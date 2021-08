Konz Festival : Ein Konzert mit viel Wasser

Konz Konz Festival in der Saarmündung nach grandioser Halbzeit abgebrochen.

Das zweite Konzert des „Konz Musik Festival“ sollte ein Highlight werden, an einem wirklich außergewöhnlichen Ort, der Landzunge am Zusammenfluss von Mosel und Saar. Aber leider kamen die gut 250 erwartungsfrohen Zuschauer nur in den Genuss eines halben Konzertes. Zur Pause musste der Veranstalter und ehemaliger Konzer Bürgermeister Winfried Manns (Verein Vogel als Prophet) wegen plötzlich einsetzenden Regens abbrechen. Das Publikum nahm das erstaunlich gelassen auf, für das Wetter kann ja niemand etwas, und bis zum abrupten Ende hatte man ja auch schon einen zauberhaften Abend verbracht. Windstill, lauschig, warm hatte es begonnen, eine kleine Bühne mit den zwei Flügeln ragte aufs Wasser hi-naus. Der erst 33-jährige Pianist Josef Moog, gleichzeitig künstlerischer Leiter des Festivals, und sein Gegenüber und Freund, Kai Adomeit, gingen mit heiterer Gelassenheit an die schwere Aufgabe, vierhändige Stücke koordiniert in Ein-Klang zu verwandeln. Das gelang ihnen meisterhaft.