Der Komponist und Pianist im Gespräch Kann man von Jazzmusik leben, Herr Ruby?

Musik, die ständig im Fluss ist und vieles zusammenbringt, was sonst voneinander getrennt ist: Filmklassiker, Chansons, Pop, Jazzstandards und Improvisation. Die bringt Georg Ruby (69), Pianist, Orchesterleiter, Professor an der Musikhochschule des Saarlandes (1994 bis 2019), Rundfunkmoderator, Gründer des Plattenlabels „JazzHausMusik“, am 9. Mai im Kloster Karthaus in Konz zu Gehör. Der TV hat mit dem Musiker gesprochen.