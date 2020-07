Klassische Musik : Die Konzer Kultur zeigt Flagge

Das Leitungsteam des Konz Musik Festivals mit Johannes Tittel, Joseph Moog und Winfried Manns (von links). Foto: TV/Martin Möller

Konz Auch bei Corona innovativ: Das „Konz Musik Festival“ kommt mit einem neuen Konzept zurück.

„Wir mussten das gesamte Programm umwerfen“, sagt Joseph Moog und schaut dabei gar nicht so unglücklich aus. In einer Zeit, in der sich die publikumsträchtigen Festspiele der „großen“ Kultur dem Diktat des Corona-Virus beugen mussten – in dieser Zeit hat das Leitungs-Triumvirat des „Konz Musik Festival“ aus Weltklasse-Pianist Moog, Ex-Bürgermeister Winfried Manns und Kulturamtsleiter Johannes Tittel ein kleines und feines Programm zu Wege gebracht. Ungefähr ein Vierteljahrhundert nach dem Start der damaligen „Konzer Sommerakademie“ greifen sie die Idee von Gründer Paul Trein wieder auf, im laufenden Jahr freilich nur modifiziert. Was ursprünglich eine Kombination aus Kursen und Konzerten war, konzentriert sich jetzt auf den konzertanten Sektor.

Viel ungünstiger hätten die Voraussetzungen für ein kleines Festival nicht sein können. Die Zahl der Plätze im Festsaal Karthaus schrumpft bei Beachtung aller Auflagen auf indiskutable 17 zusammen, und selbst bei liberaler Anwendung der Vorgaben ergeben sich gerade mal 42 Plätze. Entschieden zu wenig für Veranstaltungen, ganz gleich welcher Art. Aber die Macher vom Festivalteam und der veranstaltende Verein „Vogel als Prophet“ gaben nicht auf. Sie holten die Konzer Pfarrei St. Nikolaus und deren Pastor Dehn ins Boot. Von den fünf vielversprechenden Konzerten finden jetzt drei unter dem zeltartigen Dach der Konzer Pfarrkirche statt. Dabei wagen sich Veranstalter und Ausführende auch an ungewöhnliche Besetzungen. Zu erleben, wie der mehrfach preisgekrönte Organist Christian Schmitt und Pianist Joseph Moog gemeinsam César Francks Orgel-Choral a-Moll realisieren, könnte spannend werden (5. September). Genau so steht es mit Saint-Saens‘ „Danse macabre“. Außerdem steuert Moog Beethovens „Pathétique“ für Klavier bei und Schmitt ein Variationswerk des Dresdener Komponisten Gustav Merkel (1827-1885). Auch die Eröffnung mit Cellist Julian Steckel, mit Joseph Moog am Klavier und Cellosonaten von Beethoven und Brahms verspricht reichen künstlerischen Ertrag (4. September). Schließlich konzentrieren sich Haoxing Liang, Joseph Moog, Esra Kerber und Niall Brown gleichfalls auf ein hoch romantisches Programm mit dem Klavierquartett g-Moll op. 25 von Johannes Brahms im Mittelpunkt (6. September). Das einzige Konzert auswärts findet am 11. September in der Stadthalle Dillingen statt. Joseph Moog spielt Beethovens „Les Adieux“-Klaviersonate und dann dessen 6. Sinfonie in der Klavierfassung von Franz Liszt.

Für den Abschluss der kleinen Reihe (13. September) mit dem Charles-Reinhardt-Quartett, feat. Django Heinrich Reinhardt, hatten die Veranstalter eine grandiose Idee. Die Nachkommen des legendären Django Reinhardt musizieren auf dem Konzer-Kaufland-Parkdeck. Lebendige Musik trotz und vielleicht gerade wegen der tristen Beton-Einöde – darauf muss erst einmal jemand kommen!

Neu ist übrigens nicht nur das Programmkonzept, sondern auch das Instrument. Dem ordentlichen, aber etwas betagten Bechstein-Flügel im Kloster Karthaus wird ein neues, profilierteres Instrument an die Seite gestellt. Zu diesem Zweck hat das Leitungsteam bei Steinway in Hamburg einen Flügel im B-Format ausgewählt. 2,11 Meter ist er lang, gut 100 000 Euro kostet er. Das ist eine stolze Summe, aber Winfried Manns hat nicht locker gelassen. Er hat 180 potenzielle Spender ausgemacht und tatsächlich schon rund die Hälfte der Kaufsumme eingeworben. Für die Zeit nach Corona stehen die Voraussetzungen also bestens.

Resignation ist für die drei vom Konzer Festival ohnehin kein Thema. Wer von Könen aus die Saarbrücke passieren will, kann das Banner am Flussufer, „Konz Musik Festival“, gar nicht übersehen. Auch wenn die Verhältnisse mal schwierig werden – die Konzer Kultur zeigt auf jeden Fall Flagge!

Konz Musik Festival

· Freitag, 4. September, 19 Uhr Kirche St. Nikolaus in Konz: Julian Steckel, Violoncello und Joseph Moog, Klavier. Werke von Beethoven und Brahms.

· Samstag, 5. September, 19 Uhr, St. Nikolaus: Christian Schmitt, Orgel, und Joseph Moog, Klavier. Werke von Saint-Saens, Beethoven, Merkel und Franck

· Sonntag, 6. September, 17 Uhr, St. Nikolaus: Haoxing Liang, Violine, Joseph Moog, Klavier, Esra Kerber, Viola, Niall Brown, Cello mit Werken von Schumann und Brahms

· Freitag, 11. September, 19 Uhr, Stadthalle Dillingen. Joseph Moog, Klavier mit Werken von Beethoven

· Sonntag, 13. September, 17 Uhr, Parkdeck Kaufland Konz: Charles-Reinhardt, Quartett, featuring Django Heinrich Reinhardt