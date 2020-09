Musik : Düsterer Teufelstanz und himmlische Harmonie

Konz Joseph Moog und Christian Schmitt mit der ungewöhnlichen Kombination Klavier und Orgel

Sie sitzen in der Pfarrkirche St. Nikolaus am Samstag deutlich weiter auseinander als die Vorschriften gebieten: Rainer Moog am Steinway vor dem abgedeckten Altar und Christian Schmitt am Spieltisch der Gaida-Orgel. Beide haben sich auf ein ungewöhnliches Projekt eingelassen. Sie bringen zusammen, was scheinbar gar nicht zusammengehört: den Klavierton mit seinen durchweg weltlichen Assoziationen und die Orgel mit ihrer sakralen Klangfülle. Und das Erstaunliche geschieht. Orgel und Klavier harmonieren über weite Strecken erstaunlich gut – besser jedenfalls, als man es angesichts des akustischen und emotionalen Eigenlebens dieser Instrumente ahnen könnte. Mehr noch: Diese Kombination hat ganz eigene Qualitäten.