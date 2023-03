Saarburg Mit Freu(n)den am Küchentisch

Saarburg · Triggerwarnung: Die Liedermacherin Sarah Lesch bezieht Position – gegen politischen Missbrauch sowie gegen alte und neue Nazis. Dafür trifft sich die Poetin unter den deutschen Liedermachern mit guten Freunden am Küchentisch – bekanntlich dem Ort, an dem gute Partys enden und man bis in den frühen Morgen politisch philosophiert.

12.03.2023, 18:47 Uhr

Sarah Lesch in Saarburg. Foto: Alexander Schumitz

Ihre Freunde sind Bertolt Brecht (1898-1956), Erich Kästner (1899-1974) und Kurt Tucholsky (1890-1935). Ihre Bücher und Texte wurden zwischen März und Oktober 1933 von den Nationalsozialisten verbrannt. Warum? Schon lange vor der Machtübernahme am 30. Januar 1933 hatten sie vor Adolf Hitler und seinen Schergen gewarnt.