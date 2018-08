Konzert für Kinder in den Baumkronen

Angeseilt in der luftigen Höhe des Trierer Klettergartens können Kinder bald Konzerte des Mosel Musikfestivals erleben. red

(red) Sommersprossen heißt das neue Programm des Mosel Musikfestivals für Kinder und Jugendliche. Die Konzerte sind alles andere als gewöhnlich und Stillsitzen ist keine Pflicht. „In den Baumwipfeln“ finden zwei Konzerte am Sonntag, 12. August, um 10.30 Uhr und um 14 Uhr statt. Der musikalische Spaziergang führt die Teilnehmer in den Klettergarten des Weißhauswaldes in Trier.

Der Flötist Christian Ruhnke musiziert gemeinsam mit Freunden in luftiger Höhe. Kinder ab acht Jahren oder mehr dürfen sich angeseilt dazugesellen.

Ein malerisches Plätzchen am Fuß der Baumstämme lädt Kinder und Eltern ein, den Klängen und Geschichten zu lauschen. Erzählt werden die von Andrea Schläfli, der Erfinderin der Sommersprossen. Ein Spaziergang für Familien mit Kindern von drei bis 13 Jahren.

Karten für das Mosel Musikfestival auf www.moselmusikfestival.de oder in allen Ticket Regional Vorverkaufsstellen.