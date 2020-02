Musik : Konzert im Haus Beda: Musik muss das Herz bewegen

Bitburg Mit einem brillanten und jungen Ausnahmetalent an der Orgel war die Sinfonietta Köln im Haus Beda in Bitburg zu Gast und spielte vor rund 150 Zuschauern.

„Die Musik hat höhere Absichten“, äußerte er in einem Gespräch mit dem Dichter Matthias Claudius. „Sie soll nicht nur das Ohr füllen, sondern auch das Herz bewegen“. Carl Philipp Emanuel Bach, der bekannteste Sohn des barocken Großmeisters war für seine Zeit ein ungeheuer moderner Komponist, der mit seiner Vorstellung von der Musik als Ausdruck subjektiver Empfindungen weit in die Romantik hinausweist.

Das Concerto für Orgel und Streicher in G-Dur Wq 34 des einstigen Cembalisten Friedrich des Großen geriet zum glanzvollen Höhepunkt des Konzerts der Sinfonietta Köln im Haus Beda in Bitburg. Der Glanz rührt vor allem von dem jungen Solisten an der Orgel Jan-Aurel Dawidiuk.