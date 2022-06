Konzert : Beethoven zu Ehren - Trierer Musiker spielen in der Luxemburger Philharmonie

Beethoven zu Ehren - Trierer Musiker spielen in der Luxemburger Philharmonie

Trier zu Gast in Luxemburg: In der Philharmonie (hier ein Schnappschuss aus der Luft) konnten die Musiker mit ihrem Konzert überzeugen. Foto: Philharmonie Luxemburg/Wade Zimmermann

Trier/Luxemburg Seltener Auftritt: Der Trierer Konzertchor gastiert mit einem großen Ensemble in der Luxemburger Philharmonie, wo sonst die Weltstars ihre Bühne haben.

„Freiheit–Schönheit–Humanität“, das ist das Motto des Abends, unvergängliche Werte, gerade aktuell so unverzichtbar.

Es sind Werte, die auch Ludwig van Beethoven (1770-1827) geteilt hat, so wie die Ideale der französischen Revolution. Mit diesem Konzert, fast ausschließlich bestritten von Künstlern aus der Großregion, feiert der Richard-Wagner-Verband Trier/Luxemburg nachträglich dessen 250. Geburtstag, denn Wagner hat sich zu Beethoven als seinem wichtigsten musikalischen Vorbild bekannt.

Auch der Trierer Konzertchor ist am Samstagabend in der Luxemburger Philharmonie dabei, Dirigent und Chorleiter Jochen Schaaf hat dazu noch vier Solisten, das Orchester Estro Armonico und den Chor Le Madrigal de Luxembourg aufgeboten. Weit über 100 Mitwirkende teilen sich die Bühne, auf der sonst die internationalen Weltstars stehen.

Musikalisch jedenfalls steht dieses Konzert so manchem Auftritt weit bekannterer Namen keinen Deut nach.

In den Ouvertüren des Egmont und der (dritten) Leonoren ist die bei Beethoven immer mitschwingende Botschaft den hehren (und doch verfehlten) Zielen der französischen Revolution entlehnt. Die C-Dur-Messe im zweiten Teil des Konzertes zeigt die Verbundenheit des Komponisten mit christlichen Werten.

Was für einen kompositorischen Aufwand Beethoven hier betreibt, was für ein Genie, das sich hier zeigt: Mal fein getupft, mal opulent kommt die Musik daher, Chor, Solisten und Orchester sind gefordert und Jochen Schaaf, der gleichzeitig dirigiert und virtuos Klavier spielt, muss hier sein ganzes Können aufwenden. Er lässt die schwere Aufgabe aber leicht aussehen. Hochkonzentriert und angespannt bis in die Haarspitzen zwar, aber dennoch ohne sichtbare Mühen. Außerdem hat der Dirigent das komplette anspruchsvolle Konzert ohne Notenblatt dirigiert. Chapeau!