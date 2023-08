Konzert, Lesung und Lektion So war der Auftritt von Heinz Rudolf Kunze in Saarburg

Der fünfzigjährige Jochen Gorges aus Mertesdorf ist seit vielen Jahren ein großer Bewunderer des Poeten, Komponisten und Sängers Heinz Rudolf Kunze. Im Vorab-Interview mit dem TV hatte Kunze erzählt, dass ihm vor 25 Jahren ein Fan aus Trier geschrieben hatte (Adresse: „irgendwo in Osnabrück“), um ihn zu fragen, warum er noch nie in der Region gespielt habe. Und wie das Schicksal so spielt, hat genau dieser Fan jetzt das Interview gelesen und sich prompt bei unserer Zeitung gemeldet. Da es dem Künstler eine Herzensangelegenheit war, den Brief zu erwähnen, war ein Meet & Greet zwischen Kunze und Gorges schnell arrangiert. Der Mertesdorfer hat schon weit über 30 Konzerte von Kunze gesehen und weiß, was ihn beim Soloprogramm erwartet: Tiefgründig und textlastig, anregend, provozierend, aber eher still, sei das. „Mit großer Band kommt das natürlich anders rüber, rockiger“, sagt er.