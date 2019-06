Vokalmusik-Konzert : Konzert mit Vokalmusik in der Liebfrauenkirche

Konz (red) Unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde" lädt der Vokalkreis Konz ein zum Konzert am Samstag, 15. Juni, ab 19 Uhr in der Liebfrauenbasilika in Trier. Es erklingen geistliche Motetten sowie Chorsätze, die an der Schwelle von geistlicher und weltlicher Musik stehen.

