(AF) Zeitreise in die frühen 70er: Die kanadische Band The Musical Box bringt das Frühwerk von Genesis in Perfektion auf die Bühne – das haben sie bei Shows in Luxemburg oder Saarbrücken schon nachdrücklich bewiesen.

