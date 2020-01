Geistliche Musik : Geistliche Musik zu Mariä Lichtmess

Trier (red) Unter dem Motto „Warum ist das Licht gegeben?“ lädt der Vokalkreis Konz ein zu einem Konzert zu Mariä Lichtmess am Sonntag, 2. Februar, um 15.30 Uhr in der St.-Matthias-Basilika in Trier.

