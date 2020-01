Klassik : Große Musik und waches Musizieren

Trier Das Konzert zum Jahreswechsel in der Trierer Basilika St. Paulin hat die Zuhörer am Silvesterabend begeistert.

Es war ein furioser Start. Fast vom ersten Takt an hatte Carl Maria von Webers 2. Klarinettenkonzert Klarheit und Konturen. Nur ganz wenig bleibt unter der Leitung von Volker Krebs im Basilikaorchester St. Paulin diffus und verschwommen. Und Catrin Stecker lieferte in der Basilika St. Paulin ein solistisches Glanzstück. Da kommt fast exemplarisch zusammen, was bei diesem Blasinstrument zusammengehört: die Wärme, Weichheit, Sanglichkeit in der Tongebung, ein weiter Atem und eine technische Virtuosität, die beeindruckt und bewegt. Zudem beschränken sich Volker Krebs und sein Basilikaorchester nicht auf neutrales Begleiten. Sie setzen eigene Akzente, lassen im Musizieren die deutsche Spieloper mitklingen, loten die emotionalen Tiefen im Mittelsatz aus. Und alle Interpreten entdecken gemeinsam die Dramatik im Konzert des „Freischütz“-Komponisten. Die ist echter und tiefer als all die Harmlosigkeit im frühromantischen Musiktheater. Da greifen große Musik und waches Musizieren ineinander. Und das Publikum in Triers voll besetzter Paulinkirche war begeistert.