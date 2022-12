Open Air : Robbie Williams kommt nach Luxemburg - und das ist nur einer von vielen Stars

Luxemburg Das ist mal eine Ansage: Der Luxemburger Veranstalter A-Promotions hat am Montag eine Reihe ganz großer Namen für 2023 bestätigt. Und nicht nur Robbie Williams zieht’s auf den Kirchberg. Und Tickets gibt es auch schon ab heute. Die Details.

Das Open-Air-Gelände auf dem Luxemburger Kirchberg hat sich in diesem Jahr bewährt – so spielten im Juli Seeed und die Fantastischen Vier auf der LuxExpo vor vielen Fans. Der Veranstalter A-Promotions legte am Montag bei einer Pressekonferenz in Luxemburg noch einmal für 2023 nach. Die größte Überraschung: Superstar Robbie Williams wird am 11. Juli nach Luxemburg kommen, es wird ein Auftritt im Rahmen seiner „XXV Tour – 25 Years of Hits“. Zu hören sein dürften dann seine Hits wie „Let Me Entertain You“, „Angels“, „Feel“ oder „Rock DJ“.