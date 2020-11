Musik : Konzerte mit Guildo Horn auf 2021 verschoben

Trier Der Veranstalter Poppconcerts teilt in einer Presseerklärung mit, dass das für Mittwoch, 23. Dezember geplante Weihnachtskonzert von Guildo Horn & den orthopädischen Strümpfen in der Europahalle, Trier, auf den 23. Dezember 2021 verschoben werden muss.

Die Show in der Garage in Saarbrücken, die am Sonntag, 20. Dezember stattfinden sollte, wird ebenfalls verschoben. Bereits gekaufte Karten sind ohne Änderung oder Umtausch für die neuen Termine gültig, können aber auch bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft wurden, gegen Erstattung zurückgegeben werden.