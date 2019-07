Wegen Warnung vor schweren Unwettern : Konzerte von Katie Melua und Der Herr der Ringe in die Arena Trier verlegt

Konzerte von Katie Melua und Der Herr der Ringe in die Arena Trier verlegt

Trier Sicherheit geht vor - Für die Stadt Trier gilt heute eine Unwetterwarnung. Deshalb werden die als Openair-Konzerte angedachten Konzerte vom Trierer Amphitheater in die Arena verlegt. Infos zu Shuttles, Beginn und Tickets findet ihr hier.

Die Sicherheit der Zuschauer und der Künstler könne im Amphitheater Trier nicht gewährleistet werden. Deshalb habe man in der vergangenen Nacht dazu entschlossen, die beiden noch ausstehenden Veranstaltungen der Amphitheater-Open Air-Reihe in die Arena Trier zu verlegen. Dabei handelt es sich laut Popp Concerts, Veranstalter der an diesem Wochenende spielenden Openair-Konzerte, um die Events Katie Melua und Der Herr der Ringe.