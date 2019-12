Theaterprojekt : Wunderbare Klangreise ins Urmeer in Trier

Trier „Das Tier von Trier“ suchte in der Uraufführung am Sonntag im Theater Trier nach seinem Klangschatz. Das Konzertprojekt unter der Leitung von Jochem Hochstenbach ist eigentlich viel zu schade für nur eine Aufführung.

Ein Haus voll begeisterter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener hielt „Das Tier von Trier“ am Sonntag hinreißend in Atem. Als Uraufführung hatte die Geschichte vom Taucher Juri im Theater Trier Premiere. Juri geht, weil er nicht singen kann, auf die Suche nach dem Klangschatz. Dabei gerät er ins Trierer Urmeer und trifft auf lauter urzeitliche Tiere und ihren Klang. Bis er am Ende den Schatz dort findet, wo er ihn am wenigsten vermutet hatte: bei seinen Mitmenschen und in seiner gegenwärtigen Wirklichkeit.Orchester müssen sich wie Theater um ihr Publikum von morgen kümmern. Zu den Klangkörpern, die das seit Jahren vorbildlich tun, gehört das Tonhalle Orchester Zürich. Der neue Trierer Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach kommt ebenfalls aus der Schweiz – aus Bern. Es ist anzunehmen, dass er so manchen Impuls für seine anspruchsvolle Kinder- und Jugendarbeit von dort mitgebracht hat. Mit dem Konzertprojekt „Das Tier von Trier“ hat er es jedenfalls ins Förderprogramm Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland geschafft, und wie sich am Sonntag zeigte, absolut verdient.