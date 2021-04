Korrektur : Korrektur

Viel mehr Schüler: Die Musikschule Bleser im House of music in Trier hat derzeit noch 18 Lehrer und knapp 200 Schüler und nicht, wie versehentlich in unserem Bericht „Musikliebhaber mit Geld und Idealismus gesucht“ vom 22. April genannt, 22. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.