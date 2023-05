Nach elf Auflagen Relaunch geplant Krimifestival „Tatort Eifel“ kommt erst wieder 2025 — und dann in neuer Form

Die Welt habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Corona-Pandemie, Flutkatastrophe, Ukrainekrieg, Gasmangellage, der Zustrom an Flüchtlingen, eine hohe Inflation, Fachkräftemangel, zunehmende Digitalisierung – all diese Themen machen sich laut Kreisverwaltung auch in der Veranstaltungsbranche bemerkbar. Der Landkreis Vulkaneifel will dem Wandel Rechnung tragen und die Chance nutzen, das Krimifestival auch inhaltlich fit für die Zukunft zu machen.