Daun Das Krimifestival „Tatort Eifel“ ist mit einer unterhaltsamen Gala im Dauner Forum zu Ende gegangen. Festival-Leiter Heinz-Peter Hoffmann ist zufrieden mit dem Verlauf des Festivals, das in diesem Jahr zum zehnten Mal Ziel von Krimifreunden war.

Roter Teppich, Prominenz aus dem Filmbusiness und der Landespolitik und mörderische Geschichten: Wenn das alles in Daun zusammentrifft, dann geht das Krimi-Festival „Tatort Eifel“ mit dem Höhepunkt, der Gala im Forum, zu Ende. „Ein toller Abend“, das war nicht nur von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, sondern auch von vielen anderen Akteuren immer wieder zu hören.

Es war eine amüsanter und lockere Veranstaltung, die die Gäste in Daun genießen konnten. Mit Oliver Mommsen, auch bekannt als Kommissar Stedefreund im „Tatort“, hatten die Organisatoren um Festivalleiter Hans-Peter Hoffmann einen sehr eloquenten und witzigen Moderator gefunden, der mit flotten Sprüchen durch den Abend führte, der mit einem Karaoke-Gesang von Publikum und Prominenz endete.

Doch bevor es an die Preisverleihung ging, erzählten die drei Jurymitglieder Martin Schöne, Kulturredakteur bei 3sat, Schauspielerin Ulrike Kriener und Krimiautor Ralf Kramp von ihrer Vorgehensweise und den Erfahrungen beim Auswerten der Beiträge. „Bitte keine Leichen mehr im Totenmaar versenken“, bat Martin Schöne alle zukünftigen Wettbewerbsteilnehmer. Offenbar muss es in dem Gewässer von Toten wimmeln, die alle in diversen Kurzkrimis dort abgelegt wurden.