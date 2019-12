Ausstellung : Esel, Stroh und Jesuskind

Trier Bis Ende Januar zeigt das Museum am Dom eine Krippenausstellung.

In diesem Jahr widmet sich das Museum in einer sehr schönen Ausstellung der Krippenkunst des Grödnertals in Südtirol, einer Gegend, in der die Schnitzkunst seit Jahrhunderten gepflegt und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die bildliche Darstellung der Weihnachtsgeschichte geht bereits bis ins frühe Christentum zurück.

Als erste Weihnachtskrippe, wie sie heute geläufig ist, gilt die im Zuge der Gegenreformation von Prager Jesuiten aufgestellte Krippe im 16. Jahrhundert. Zunächst wurden die Weihnachtskrippen nur in Kirchen und öffentlichen Gebäuden ausgestellt, bevor sie in die bürgerlichen Häuser und ihre Weihnachtszimmer einzogen. Es entstand eine Vielzahl regionaler-und zeittypischer Krippenstile und Ausprägungen. Auch unter den Holzschnitzern des Grödnertals hat die Gestaltung von Krippen eine Jahrhunderte lange Tradition, die bis heute lebendig geblieben ist. Wie alle Kunst hat sich auch die Krippenkunst im Laufe der Jahrhunderte in Ausdruck, Stilmitteln und Formensprache zeitgeistig verändert. Zeitgenössische Bildsprachen wie die Abstraktion haben auch Einfluss auf die Krippengestaltung genommen. Die Ausstellung im Dommuseum gibt an reizvollen Beispielen Einblick in den bildkünstlerischen Wandel in der Darstellung der Weihnachtsgeschichte im Südtiroler Tal. Von aufwendiger Illustration bis zur Beschränkung auf wenige Zeichen reichen die Darstellungen.