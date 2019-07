Jazz im Brunnenhof : Kubanische Rhythmen reißen das Trierer Publikum mit

Trier Im Sommer treffen sich die Trierer Jazzfreunde jeden Donnerstag im Brunnenhof neben der Porta Nigra. Zum Auftakt spielte die Formation Conexión Cubana.

Heiße lateinamerikanische Rhythmen in einer lauschigen Sommernacht: So stellt man sich gemeinhin ein Open-Air-Konzert mit einer kubanischen Band vor. Doch es gehört dazu auch eine Portion Glück, dass das Wetter mitspielt. Und das hatten die Trier Tourismus und Marketing (TTM) und der Jazzclub Trier zum Auftakt ihrer gemeinsam veranstalteten Reihe Jazz im Brunnenhof. Denn am späten Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr Trier wegen Starkregens noch zu Hunderten Einsätzen im Stadtgebiet ausgerückt.

„Wir bleiben nicht auf den Stühlen sitzen, wir müssen uns bewegen“, sagen zwei Zuschauer in der Pause des Konzerts. Und dann gehen die Besucher auch richtig mit. Das Frage-Antwort-Spiele des Leadsängers nimmt das Publikum gerne auf und singt aus 500 Kehlen mit, bis Rodriguez selbst zur Posaune greift und nochmals die Stimmung anheizt. Und dann brillieren die Musiker, wenn sie frei spielen und sich in Improvisationsbattles gegenseitig hochpushen, wie Pianist Heber Gomez und Gitarrist Carlos Querrol Aldana, neben Bandleader Nicolas Sirgado, einer der beiden Köpfe der Gruppe. „A lovely audience: You’re dancing and singing. We love You“, ruft dieser ins Publikum.