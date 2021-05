Theater : „Wir können neue Zuschauergruppen gewinnen“

Schon jetzt in den Proben für seine „Huckleberry-Finn“-Inszenierung in Trier: Lajos Wenzel, ab 2023 zweiter Intendant des Theaters. Foto: Anne Heucher

Trier Ungewohnte Orte ausprobieren, neue Räume und mehr digitale Formate: Das will der künftige Theaterintendant Lajos Wenzel.

Eigentlich kommt Lajos Wenzel erst zur übernächsten Spielzeit nach Trier. Der Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz in Neuwied wird ab Sommer 2023 neben Manfred Langner zweiter Intendant des Theaters Trier (der TV berichtete) und zugleich Operndirektor. Doch zur Überraschung des Publikums gibt Wenzel nun bereits im Juni beim Sommerfestival in Trier seinen Einstand. Er inszeniert im Theatergarten ab 12. Juni das Familienmusical „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ von John von Düffel nach dem Klassiker von Mark Twain. Es spricht laut dem Programm bereits Sechsjährige an. Die Inszenierung habe nichts mit Wenzels künftiger Rolle zu tun, sagt Theatersprecher Christoph Traxel, aber sie führt nun dazu, dass der Regisseur sich zwecks Proben öfter in der Stadt aufhält. Und auch in die andere Richtung nimmt die Zusammenarbeit Fahrt auf: Die Trierer wurden eingeladen, beim Theatertreffen „Kopfüber“ für Junges Publikum in Rheinland-Pfalz im Schlosstheater Neuwied ihr Stück „Gold“ auf die Bühne bringen. Mit TV-Redakteurin Anne Heucher sprach Lajos Wenzel kürzlich über seine ersten Eindrücke von Trier, seine Erwartungen und warum die Aussichten

Mit welcher Motivation kommen Sie nach Trier?

Zur Person Künftiger Intendant gibt seinen Einstand Lajos Wenzel, geboren 1979 in Essen, ist seit 2019 Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater Neuwied. Zuvor war er jeweils fünf Jahre als stellvertretender Intendant des Jungen Theater Bonn und künstlerischer Leiter der Kammeroper Köln tätig. Seit seinem Studium in Berlin arbeitet Lajos Wenzel seit 2004 als Regisseur, Schauspieler, Autor und Theaterpädagoge für zahlreiche Theater, unter anderem für das Nationaltheater Weimar, die Oper Köln und Junges Staatstheater Berlin. Seit 2010 verantwortet Wenzel zusätzlich als Regisseur, Autor und Produktionsleiter die renommierten „Divertissementchen“ in der Kölner Oper. Wenzel ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinem Sohn (7) bei Köln. Beim Sommertheater in Trier inszeniert Wenzel ab dem 12. Juni das Familienmusical „Die Abenteuer des Huckleberry Finn.“ Insgesamt zeigt das Theater Trier auf den beiden Bühnen im Brunnenhof sowie im Theatergarten bis Mitte Juli zwölf Produktionen, darunter drei Konzerte und eine Oper. Lediglich die Tanzsparte ist im Sommerprogramm wegen der Corona-Umstände nicht vertreten. Zum Vorverkaufsstart am Samstag, 22. Mai, um 13 Uhr ist die Theaterkasse an dem Tag bis 18 Uhr geöffnet. ⇥aheu

LAJOS WENZEL Zuerst möchte ich sagen, dass ich mich sehr darauf freue, nach Trier zu kommen. Derzeit bin ich ja Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz in Neuwied und verfolge das Theater Trier schon eine Weile. Rheinland-Pfalz ist ja ein kleines Land. Besonders freut mich, dass das Theater solch einen Aufwind erlebt, seit es von Manfred Langner geleitet wird. Dass er mich nun gefragt hat, ob ich künftig daran mitwirken möchte, diese Linie fortzusetzen, und dass ich das Vertrauen der Stadt bekommen habe, um das zu tun, das freut mich wirklich sehr. Es ist ein tolles Haus, ein tolles Ensemble. Vor allem reizt es mich auch, den Umbau zu begleiten, natürlich mit der Aussicht, danach ein erneuertes, fertig saniertes Haus zu eröffnen und zu bespielen.

Was haben Sie vor?

WENZEL Es ist zu früh, um über konkrete Stücke zu sprechen. Erstmal möchte ich die Linie, die Manfred Langner hier begonnen hat, unterstützen und begleiten. Natürlich bin ich ein anderer Mensch, und deswegen werden neue Impulse dazukommen. Das kann beispielsweise im Bereich Kinder- und Jugendtheater sein. Im Moment wäre es vielleicht das Thema Digitalisierung, das ich in Neuwied ein bisschen anders angehe. Wir haben dort verschiedene Theaterproduktionen komplett digital umgesetzt und erreichen damit überregionale Aufmerksamkeit. „Sophie Scholl“ wird zum Beispiel selbst in Österreich und der Schweiz im Homeschooling eingesetzt. Mich reizt es auch, in der Europahalle Oper zu machen, weil ich einige Erfahrungen habe mit Hallen als Interimsstätten und Ausweichspielstätten. In der Oper Köln, für die ich seit vielen Jahren ein Stück pro Jahr inszeniere, haben wir während dem dortigen Umbau beispielsweise an verschiedenen Orten gespielt. Da finde ich es immer spannend zu gucken, welche Vorteile die jeweiligen Orte haben, und auch neue Raumlösungen auszuprobieren und die Sehgewohnheiten zu ändern. Natürlich wird es in der Europahalle auch nicht einfach sein. Man muss die Akustik in den Griff kriegen, um gutes Musiktheater zu machen. Aber dann reizt es mich, auch mal mit spektakulären Raumlösungen zu arbeiten.

Das heißt, die Provisorien und die nötige Improvisation sind für Sie kein Manko, sondern sogar eine Herausforderung, auf die Sie sich freuen?

WENZEL Das wird natürlich erstmal eine Riesen-Herausforderung. Aber in der momentanen Zeit der Pandemie erleben wir doch auch bei allen Schwierigkeiten für die Theater, dass wir durch bestimmte Herausforderungen gereizt werden, kreativ zu denken. So erreichen wir etwa durch digitale Formate ganz neue Zuschauerschichten. Und ich glaube, wenn wir gezwungen sind, das Haus zu verlassen und in die Stadt hinein zu gehen, in den Tufa-Anbau oder in die Europahalle, oder auch Konzerte an verschiedenen Orten spielen, dass wir dadurch auch Menschen auf uns aufmerksam machen und neue Zuschauergruppen gewinnen. Das ist ja immer ein Ansporn, auf Menschen zuzugehen – das sehe ich als eine der Kernaufgaben von Kulturbetrieben.

Was erhoffen Sie sich von Trier?

WENZEL Ich hoffe, dass wir hier sehr schönes Theater machen können. Wir haben jetzt zwei Jahre bis zum Sommer 2023 – eine adäquate Zeit, um das gut vorzubereiten. Ich habe einen üblichen Vorvertrag, so dass ich im Sommer ‘23 auch schon mit Stücken anfangen kann, die ich selber mit dem Team hier in Trier geplant habe. Auf die Entwicklung des Spielplans und die Zusammenstellung der Kreativteams freue ich mich sehr und ich bin gespannt darauf, in der nächsten Zeit nach und nach alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters kennenzulernen. Und natürlich hoffe ich, dass ich mich mit meiner Familie hier gut einlebe.

Glauben Sie, dass nach Corona Theater in Deutschland wieder genau so weitermacht, wo es vor der Pandemie aufgehört hat?