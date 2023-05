Künstler der Woche Von der Liebe zur Kunst und der Lust auf Neues: Zu Besuch bei Hans-Dieter Jung in Altrich bei Wittlich

„Dass am Ende etwas anderes herauskommt, als man geplant hatte“, antwortet Hans-Dieter Jung ohne zu zögern auf die Frage, was ihn an der Emailkunst denn so reize. Erst vor ein paar Jahren hat sich der Künstler mit der Technik aus Farbe und Feuer und ihrem Zusammenspiel aus Planung und Unwägbarkeit vertraut gemacht. Die Ergebnisse sind bereits beachtlich.

31.05.2023, 18:10 Uhr

Der Maler, Zeichner und Bildhauer Hans-Dieter Jung. Foto: Eva-Maria Reuther

Von Eva-Maria Reuther

Der Maler, Zeichner und Bildhauer aus Bergweiler bei Wittlich gehört zu den etablierten Künstlern hierzulande. In den Workshops seiner Malschule wird neben der Lehre die Freude an der Kunst gepflegt.