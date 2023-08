Künstler der Woche: Yi Zheng Lin „Ich male immer mich selbst“: Grenzgänger zwischen fernöstlicher und westlicher Kultur bringt Erlebtes zum Ausdruck

Vor dem schmalen Haus in der engen Gasse im Moselort Lieser, in der kaum zwei Autos aneinander vorbeikommen, blühen Blumen. Eine riesige rosa Blüte beherrscht die Szene. Oben an der Hausecke entfalten vielteilige zarte weiße Gebilde ihre Blütenpracht. Der Kaktus daneben hat etwas unter dem jüngsten Sturm gelitten.